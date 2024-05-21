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Экономика

S&P: ухудшение отношений с союзниками замедлит восстановление экономики Израиля

время публикации: 21 мая 2024 г., 11:40 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 11:40
S&P: ухудшение отношений с союзниками замедлит восстановление экономики Израиля
AP Photo/Henny Ray Abram

Международное рейтинговое агентство S&P опубликовало для своих клиентов дополнение обзора по состоянию израильской экономики, отметив в нем, среди прочего, решение прокурора Международного уголовного суда запросить ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта.

Аналитики S&P считают, что в 2024 году ВВП Израиля вырастет всего на 0,5%, что означает существенное снижение ВВП на душу населения, и что в отличие от предыдущих кризисов (таких как Вторая Ливанская война или пандемия коронавируса), на этот раз быстрого восстановления экономики ожидать не стоит.

Риски кредитного профиля Израиля остаются высокими, причем как в сфере безопасности, так и в связи с ухудшением отношений с союзниками, "которое может подорвать доверие инвесторов".

Не упустили в компании из виду и внутриполитическую напряженность, в том числе – разногласия в правительстве.

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