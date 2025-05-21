Европа планирует взимать 2 евро с каждой посылки из Китая

Министр торговли Европейского союза Маруш Сапович представил в Европарламенте инициативу по взиманию сбора в размере 2 евро с каждой посылки, поступаемой в ЕС из Китая.

Речь идет о мелких товарах, массово закупаемых европейцами на таких платформах, как Ali Express и Temu. Посылки из КНР составляют 90% от всех поступающих в ЕС посылок.

По словам Саповича, сбор призван компенсировать расходы на таможенную обработку посылок.

Напомним, что ранее США отменили освобождение от налога на посылки стоимостью менее 800 долларов, что также стало ударом по китайским платформам.