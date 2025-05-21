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Экономика

DOGE отменил в США многие гранты, связанные с продвижением ЛГБТ-сообщества

США
Илон Маск
ЛГБТ
время публикации: 21 мая 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 09:11
DOGE отменил в США многие гранты, связанные с продвижением ЛГБТ-сообщества
AP Photo/Jose Luis Magana

Возглавляемое Илоном Маском Ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE) объявило об отмене ряда грантов, выданных при прошлой администрации Белого дома Национальным фондом гуманитарных наук (NEH).

Общая экономия от отмены этих грантов составила 163 млн долларов, заявляет DOGE.

"Гранты NEH будут основаны на заслугах и выданы не DEI (принцип "diversity, equity, inclusion" – разнообразие, равенство, инклюзивность), а проамериканским проектам", – подчеркивается в сообщении руководства DOGE.

В частности, отменяются следующие гранты: 1) 350 тысяч долларов на интерактивные гиды для геев, чтобы лучше понять исторические пространства ЛГБТК+; 2) 350 тысяч долларов на создание испанской версии сайта Homosauras.org; 3) 247 тысяч долларов на оцифровку историй трансгендерных взрослых на северо-западе Тихого океана; 4) 75 тысяч долларов на изучение связи между интернет-трансляциями и сообществами ЛГБТК+; 5) 60 тысяч долларов на исследование того, как карикатуристы ЛГБТК+ создавали комиксы в 1980-х и 1990-х годах; 6) 150 тысяч долларов на раскопки первой промышленной пивоварни в Египте.

Отметим, что в приведенных примерах, большинство проектов касались деятельности общественных организаций, занимавшихся проектами сексуальных меньшинств.

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