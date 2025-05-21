Земельное управление предлагает резервистам 1200 земельных участков со скидкой до 1 млн шекелей

Земельное управление запустило программу, в рамках которой резервисты могут приобрести землю под застройку с существенными скидками.

В общей сложности на продажу выставлены 1200 земельных участков в различных районах страны, исключительное право на покупку которых будет предоставлено резервистам, отвечающим одному из следующих критериев:

- Резервист, отслуживший не менее 45 дней в ходе войны "Железных мечей"

- Резервисты, числящиеся в резерве ЦАХАЛа на протяжении более 6 лет.

- Резервисты, отслужившие с 2000 года в резерве не менее 80 дней за период менее 6 лет.

Фактически речь идет о сотнях тысяч человек, которые имеют право претендовать на зарезервированные участки.

Участки будут реализовываться в рамках более крупных программ, но представители других категорий населения не смогут претендовать на них. При этом, в отличие от других категорий, резервисты смогут участвовать в программе, даже если речь не идет о покупке первой квартиры.

Размер скидки составляет от 60% до 80% стоимости участка, и может достигать миллиона шекелей.