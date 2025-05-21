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Экономика

Отмена освобождения от налога табачных изделий в Duty Free отложена на неопределенный срок

Налоги
Минфин
Финкомиссия
время публикации: 21 мая 2025 г., 07:46 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 07:46
Отмена освобождения от налога табачных изделий в Duty Free отложена на неопределенный срок
AP Photo/Gene J. Puskar

Заседание финансовой комиссии Кнессета, посвященное поэтапной отмене освобождения от налога табачных изделий в магазинах Duty Free, которое должно было состояться в среду, 21 мая, было отменено в последний момент без назначения новой даты.

Отмену налоговой льготы на табачные изделия продвигает министерство финансов при поддержке организаций в сфере здравоохранения. Однако управление аэропортов выступает категорически против, опасаясь, что этот шаг приведет к снижению поступлений в казну управления, являющегося самостоятельной статуторной единицей.

Изначально планировалась немедленная полная отмена льготы. На данном этапе речь идет о ее сокращении вдвое в 2026 году и полной отмене в 2028 году

Экономика
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