ОАЭ вложат 800 млн долларов в порт Тартуса

Принадлежащий властям ОАЭ оператор морских портов DP World подписал договор с новым правительством Сирии об инвестиции 800 миллионов долларов в модернизацию порта Тартуса.

Напомним, что правительство Башара Асада в 2019 году передало порт в концессию на 49 лет российской компании "Стройтрансгаз", однако в январе 2025 года это договор был расторгнут новым режимом в Дамаске в одностороннем порядке.

С 1971 года в порту Тартуса находится база материально-технического обеспечения ВМФ России. В последние месяцы значительная часть судов покинула базу, вывезя часть оборудования, однако российское присутствие все еще сохраняется.

В 2021 году DP World претендовал на покупку Хайфского порта, однако отказался от нее после того, как израильские власти дали понять, что не позволят компании стать мажоритарным владельцем.