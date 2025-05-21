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Экономика

ОАЭ вложат 800 млн долларов в порт Тартуса

Сирия
ОАЭ
время публикации: 21 мая 2025 г., 08:46 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 08:56
ОАЭ вложат 800 млн долларов в порт Тартуса
Wikipedia.org. Фото: Imagery from LANCE FIRMS operated by NASA's Earth Science Data and Information System (ESDIS) with funding provided by NASA Headquarters

Принадлежащий властям ОАЭ оператор морских портов DP World подписал договор с новым правительством Сирии об инвестиции 800 миллионов долларов в модернизацию порта Тартуса.

Напомним, что правительство Башара Асада в 2019 году передало порт в концессию на 49 лет российской компании "Стройтрансгаз", однако в январе 2025 года это договор был расторгнут новым режимом в Дамаске в одностороннем порядке.

С 1971 года в порту Тартуса находится база материально-технического обеспечения ВМФ России. В последние месяцы значительная часть судов покинула базу, вывезя часть оборудования, однако российское присутствие все еще сохраняется.

В 2021 году DP World претендовал на покупку Хайфского порта, однако отказался от нее после того, как израильские власти дали понять, что не позволят компании стать мажоритарным владельцем.

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