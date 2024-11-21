Итоги переговоров минфина и "Гистадрута", проблемы Смотрича. Экономический обзор за неделю

Минфин не заметил ультиматума "Гистадрута", Смотрич получил предупреждение юрсоветника Кнессета, ординаторы поддержали минздрав, а у "Клалит" почти не осталось времени.

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Переговоры минфина и "Гистадрута": результаты

Три недели потребовались министерству финансов и Всеобщей федерации профсоюзов, чтобы договориться по поводу госбюджета на 2025 год. Ультиматум главы "Гистадрута" Арнона Бар-Давида по поводу закрытия лишних министерств реализован не был, о чем сам профсоюзный лидер предупреждал еще на прошлой неделе. Взамен он получил четыре дополнительных выходных дня в год для работников общественного сектора, представляемых его федерацией, то есть учителя и врачи, у которых независимые профсоюзы, этих выходных не получат.

Если говорить о заявленных планах минфина – "Гистадруту" удалось отстоять один день оздоровительных выплат, так что у работников удержат стоимость только одного дня. Однако индексировать стоимость оздоровительных также не будут, так что на самом деле, с инфляцией около 3,5%, работники пожертвуют от 1,17 до 1,3 дня оздоровительных, в зависимости от стажа. Этот шаг даст минфину 1,3 миллиарда шекелей. Основную экономию (5 миллиардов шекелей) принесет удержание 2,29% зарплат работников общественного сектора в 2025 году и 1,2% – в 2026 году.

Еще 400 миллионов шекелей одноразово принесет годичная отсрочка в расширении налоговой льготы на пенсионные отчисления, однако, как и ожидалось, отчисления получателей бюджетных пенсий минфину увеличить не удалось, как и отменить индексацию лимитов налоговых льгот на пенсионные отчисления (это должно было дать около 1,4 миллиарда шекелей в 2025 году, и около 700 миллионов шекелей ежегодно в дальнейшем).

Запланированное повышение отчислений в Ведомство национального страхования и налога на здравоохранение, которое должно будет заменить замораживание пособий, протестов "Гистадрута" не вызвало.

Министерству финансов придется изыскивать, откуда взять деньги, недополученные от пенсий, однако полагаю, что в руководстве минфина изначально не сильно на них рассчитывали.

И еще один момент. Когда речь идет о фронтальном повышении зарплат, не зависящем от производительности или других объективных параметров, с точки зрения сокращения неравенства лучше, чтобы это повышение осуществлялось на одинаковую сумму для всех, а не на одинаковый процент. Когда речь идет об удержании зарплат, действие должно быть зеркальным. Потеря стоимости дня оздоровительных, которая одинакова для всех вне зависимости от размера зарплаты, для работника с маленькой зарплатой более чувствительный удар, чем для работника с более высокой зарплатой. Единственное преимущество такого шага – в легкости его исполнения. Увеличить пенсионные отчисления госслужащим с бюджетной пенсией, уравняв их со всеми остальными работниками в стране, требует больше усилий, хотя позволило бы обойтись сокращением половины дня оздоровительных. Но при проведении этого госбюджета минфин старается искать наиболее легкие и быстрые пути, даже если они менее оправданы с экономической и социальной точки зрения.

Юрсоветник Кнессета против

Минфин преодолел препятствие в виде "Гистадрута", однако столкнулся на этой неделе с новым препятствием. Юридический советник Кнессета Сагит Афик направила министру финансов Бецалелю Смотричу письмо с требованием отказаться от утверждения пакета реформ в рамках Закона о государственном регулировании, приложенного к Закону о государственном бюджете на 2025 год.

Стоит отметить, что Афик не подчиняется юридическому советнику правительства, представляя интересы законодательной власти, а не исполнительной.

Письмо Афик касается той части Закона о госрегулировании, которая не связана непосредственно с наполнением госбюджета, а является набором хозяйственных реформ, с 1986 года ради удобства правительства объединяемых в единый блок и проводимых вместе с госбюджетом.

Руководство Кнессета традиционно выступает против этой практики, однако поскольку законодательная и исполнительная ветви власти в Израиле разделены лишь частично, в подавляющем большинстве случаев спор заканчивается исключением из Закона о госрегулировании "коз", которые туда были включены именно для этого.

Однако в данном случае министерству финансов стоит если не выполнить требование Афик, то по меньшей мере воспринимать его серьезно.

В 2016 году министерство финансов, возглавляемое Моше Кахлоном, так торопилось утвердить Закон о госрегулировании до конца года, что проигнорировало рекомендации юридического советника Кнессета. Текст параграфа закона, предусматривавший налогообложение третьей и более квартиры у одного владельца, депутаты получили лишь за несколько часов до голосования, а минфин отказался представить на рассмотрение депутатов окончательный вариант законопроекта. В помещение, где проходило заседание не были допущены посторонние, что также противоречило процедуре.

В итоге в 2017 году БАГАЦ принял решение об отмене закона о налоге на третью квартиру из-за "фундаментальной ошибки", допущенной в законодательном процессе. Председатель БАГАЦ Мирьям Наор в своем решении отметила тогда, что при принятии данного закона были "пересечены все красные линии". Судьи раскритиковали поспешность, с которой принимался закон, когда у парламентариев не было возможности внимательно изучить законопроект и сравнить старый текст с внесенными в него правками, а также то, что голосование по законопроекту было назначено на ночное время, когда депутаты были уже уставшими, а в повестке дня присутствовали и другие, не менее важные вопросы.

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит пытался добиться пересмотра решения БАГАЦа, но в 2021 году судьи отклонили его апелляцию, сохранив за собой право отменять законы Кнессета, принятые с грубым нарушением процедурных норм.

В письме Смотричу Афик указывает на то, что финансовая комиссия Кнессета в середине ноября еще занята очередным исправлением бюджета 2024 года, и очевидно, что бюджет 2025 года будет утверждаться уже в январе-феврале. В результате депутаты будут вынуждены в короткие сроки утверждать большое количество законодательных актов, часть которых вполне может быть рассредоточена на более длительный срок, поскольку не связана напрямую с госбюджетом.

Профсоюз врачей против

И еще про Закон о госрегулировании, хотя это в меньшей степени головная боль Смотрича, скорее – министра здравоохранения Уриэля Бусо. Профсоюз врачей объявил состояние трудового конфликта из-за намерения правительства реформировать систему подготовки врачей в Израиле, включив эту реформу в Закон о госрегулировании.

Прямого отношения к госбюджету эта реформа не имеет. В ней не предусмотрено выделение каких-либо средств или ставок. Она включена в Закон о госрегулировании именно потому, что так больше шансов на ее проведение через Кнессет.

В профсоюзе врачей утверждают, что это попытка политизации "святая святых" и что проблема системы здравоохранения – в отсутствии ставок врачей, которые министерство финансов отказывается давать.

И нельзя сказать, что это утверждение не имеет под собой оснований. В Израиле действительно есть немало врачей, для которых в больницах нет ставок, и выпускники медфаков вынуждены ждать, когда освободятся места ординаторов.

Однако обоснованы и претензии минздрава к профсоюзу, потому что и дефицит врачей – не выдумка. Все зависит от того, о какой специальности и о каком регионе Израиля идет речь. Хотя профсоюз врачей полностью контролирует систему подготовки, у него нет никаких данных о количестве врачей той или иной специализации и о потребности системы в них. Предлагаемая правительством реформа направлена в значительной части на планирование подготовки, с тем, чтобы выпускников медфаков было достаточно не только по количеству, но и по специализациям. Генеральный директор минздрава Моше Бар-Симан-Тов, заявивший на этой неделе, что система здравоохранения находится на грани пропасти из-за нехватки врачей, заявил, что не намерен уступать профсоюзу, но готов договариваться. Стоит отметить, что отколовшаяся от профсоюза врачей организация "Миршам", представляющая интересы немалой части ординаторов, поддержала в данном вопросе позиции министерства здравоохранения.

Время против "Клалит"

Глава управления по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных сбережений Амит Галь сделал на этой неделе то, что должен был сделать давно, ужесточив критерии получения страховых выплат по патронажному уходу от больничных касс.

Количество базовых повседневных действий, которые застрахованный должен затрудняться выполнять, чтобы иметь право на получение страховых выплат, увеличено с 3 до 4. Были ужесточены критерии неспособности самостоятельного купания и одевания. Кроме того, больничным кассам теперь разрешено взимать страховые взносы с несовершеннолетних застрахованных, которые до сих пор страховались бесплатно в дополнение к родителям.

Этот шаг призван спасти от коллапса рынок страхования патронажного ухода. Однако времени для спасения практически не осталось. Больничная касса "Клалит" должна успеть до конца года найти страховую компанию, которая согласится обслуживать страхование ее клиентов по патронажному уходу на новых условиях. Даже если она успеет, скорее всего членам кассы придется платить за нее больше, и довольствоваться меньшими выплатами.