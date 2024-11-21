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Экономика

Хайфа подала в суд на государство, потребовав отменить плату за проезд под горой Кармель

Верховный суд/БАГАЦ
Транспорт
Хайфа
время публикации: 21 ноября 2024 г., 10:27 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 10:27
Хайфа подала в суд на государство, потребовав отменить плату за проезд под горой Кармель
Flash90. Фото: А.Яшув

Муниципалитет Хайфы подал в Верховный суд иск против министерств финансов и транспорта с требованием прекратить взимание платы за проезд по туннелям под горой Кармель.

В иске утверждается, что государство само признало, что решения, принимавшиеся 35 лет назад на основании прогнозов на будущее, не соответствуют современной реальности.

В случае, если суд сочтет полное прекращение взимание оплаты за проезд неоправданным, муниципалитет требует обязать государство увеличить выплаты обслуживающей туннели компании "Хоце Исраэль", чтобы снизить стоимость проезда для пользователей, а также ввести дифференцированные тарифы на проезд в зависимости от загруженности туннелей.

Экономика
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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 декабря 2017

Проезд по туннелям горы Кармель подешевеет на 30%