Хайфа подала в суд на государство, потребовав отменить плату за проезд под горой Кармель
время публикации: 21 ноября 2024 г., 10:27 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 10:27
Муниципалитет Хайфы подал в Верховный суд иск против министерств финансов и транспорта с требованием прекратить взимание платы за проезд по туннелям под горой Кармель.
В иске утверждается, что государство само признало, что решения, принимавшиеся 35 лет назад на основании прогнозов на будущее, не соответствуют современной реальности.
В случае, если суд сочтет полное прекращение взимание оплаты за проезд неоправданным, муниципалитет требует обязать государство увеличить выплаты обслуживающей туннели компании "Хоце Исраэль", чтобы снизить стоимость проезда для пользователей, а также ввести дифференцированные тарифы на проезд в зависимости от загруженности туннелей.
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