Хайфа подала в суд на государство, потребовав отменить плату за проезд под горой Кармель

Муниципалитет Хайфы подал в Верховный суд иск против министерств финансов и транспорта с требованием прекратить взимание платы за проезд по туннелям под горой Кармель.

В иске утверждается, что государство само признало, что решения, принимавшиеся 35 лет назад на основании прогнозов на будущее, не соответствуют современной реальности.

В случае, если суд сочтет полное прекращение взимание оплаты за проезд неоправданным, муниципалитет требует обязать государство увеличить выплаты обслуживающей туннели компании "Хоце Исраэль", чтобы снизить стоимость проезда для пользователей, а также ввести дифференцированные тарифы на проезд в зависимости от загруженности туннелей.