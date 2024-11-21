Минюст США попросил суд заставить Google продать Chrome, ограничить Android

Министерство юстиции США и группа американских штатов подали в федеральный суд список антимонопольных шагов против Google с целью снизить его доминирование на рынке онлайн-рекламы.

Одним из основных требований, как и ожидалось, является вынуждение Google продать интернет-браузер Chrome.

Также власти попросили суд поставить Google перед выбором: либо продать операционную систему для смартфонов Android, либо запретить обязательную установку сервисов Google на телефонах, использующих Android.

Еще один пункт списка - запретит Google заключать платные соглашения с Apple и другими компаниями об использовании поисковой системы Google по умолчанию на смартфонах и в браузерах.

Кроме того, в минюсте хотят заставить Google отказаться от любых долей в компаниях, действующих в сфере искусственного интеллекта.

Google до 20 декабря должен представить суду встречное предложение.