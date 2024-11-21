Израиль ввел санкции против структур, финансирующих "Хизбаллу"
время публикации: 21 ноября 2024 г., 07:21 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 07:21
Министр обороны Израиля Исраэль Кац на основании рекомендации штаба по борьбе с финансированием террора подписал указ о введении санкций против 24 основных клиентов принадлежащей "Хизбалле" ассоциации "Аль-Кард аль-Хасан".
Сама ассоциация, напрямую финансирующая деятельность "Хизбаллы", была объявлена террористической организацией месяц назад указом предыдущего министра обороны Йоава Галанта.
По словам главы штаба по борьбе с финансированием террора адвоката Пола Лэндса, "санкции, наложенные сегодня министром обороны, помогут в выявлении и предотвращении международной финансовой деятельности этих лиц и связанных с ними субъектов".