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Израиль

Галант подписал приказ о внесении "банка "Хизбаллы" в список террористических организаций

время публикации: 21 октября 2024 г., 20:20 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 20:26
Галант подписал приказ о внесении "банка "Хизбаллы" в список террористических организаций
Chaim Goldberg/Flash90

Министр обороны Йоав Галант подписал приказ об официальном внесении "банка "Хизбаллы" в список террористических организаций. Речь идет об организации Al-Qard Al-Hassan, которая позиционирует себя как благотворительная организация, предоставляющая кредиты в соответствии с нормами Ислама, запрещающими взимание процентов.

Al-Qard Al-Hassan действует по всей территории Ливана, обладая более чем 30 филиалами, 15 филиалов находятся в густонаселенных районах Бейрута и его пригородах. Организация работает по лицензии, выданной ливанским правительством.

В США Al-Qard Al-Hassan была внесена в санкционный список еще в 2007 году: США заявили, что "Хизбалла" использует эту организацию в качестве прикрытия для своей финансовой деятельности и для получения доступа к международной финансовой системе.

Израиль
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