Минтранс увеличил количество междугородних автобусных маршрутов, доступных для инвалидных колясок

Министерство транспорта сообщило, что с 1 декабря к списку междугородних автобусных маршрутов, доступных для пассажиров в инвалидных колясках, добавятся еще 15 маршрутов на севере и в центре страны.

В числе городов, в которых появятся маршруты – Кирьят-Шмона, Хацор-Глилит, Цфат, Рош-Пина, Хурпейш, Маалот-Таршиха, Нагария, Ярка, Джулис, Абу-Снан, Кафр-Манда, Иблин, Кирьят-Моцкин, Кирьят-Бялик, Кирьят-Ата, Афула, Хайфа, Ноф а-Галиль, Йокнеам-Илит, Зихрон-Яаков, Джиср а-Зарка, Биньямина-Гиват-Ада, Пардес-Хана-Каркур, Хадера, Рамат-Ган, Бней-Брак, Модиин-Илит, Иерусалим, Бейтар-Илит и Бейт-Шемеш.

Таким образом, общее количество таких маршрутов будет доведено до 60.

Поскольку в каждом автобусе имеется место только для одной инвалидной коляски, его требуется бронировать за 24 часа до поездки через телефонный центр обслуживающей маршрут автобусной компании. Стоимость поездки такая же, как и для обычного пассажира.