Ynet: прямой ущерб от ракеты в Рамат-Гане – четверть миллиарда шекелей

Как сообщает портал ynet, прямой ущерб от разрыва на этой неделе ракеты в Рамат-Гане составил 250 миллионов шекелей, столько же, сколько прямой и косвенный ущерб населенным пунктам Голанских высот с начала войны.

Напомним, что вечером 18 ноября системы ПРО перехватили ракету, выпущенную "Хизбаллой" из Ливана, на высоте 12 километров, но ее боеголовка не взорвалась полностью в воздухе, фрагмент боеголовки упал на Рамат-Ган и взорвался. Что привело к ранению нескольких человек и значительному материальному ущербу.

Согласно данным налогового управления, отвечающего за выплату компенсаций за ущерб в результате военных действий, прямой ущерб имуществу в населенных пунктах севера Израиля (без учета Голанских высот) от ракетных обстрелов составляет полтора миллиарда шекелей. Косвенный ущерб предприятиям севера оценивается в 4 миллиарда шекелей.