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Экономика

Суд отобрал у "Электра Афиким" победу на тендере – ее советник работал членом тендерной комиссии

время публикации: 21 октября 2024 г., 11:31 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 11:31
Суд отобрал у "Электра Афиким" победу на тендере – ее советник работал членом тендерной комиссии
Wikipedia.org. Фото: Yb"a stone

Верховный суд отклонил апелляции автобусной компании "Электра Афиким" и постановил отменить ее победу в тендере на обслуживание 60 автобусных маршрутов на Голанских высотах.

Судья Офер Гроскопф оставил в силе решение окружного суда Центрального округа в Лоде, постановившего, что тендер проводился в нарушение правил, поскольку адвокат Ронен Моше, принимавший участие в подготовке документов тендерной комиссии, одновременно являлся консультантом компании "Электра Афиким".

Адвокаты компании настаивали, что аннулирование тендера является неоправданным, поскольку компания не скрывала своего сотрудничества с Моше, и о нем было известно еще до начала тендера.

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