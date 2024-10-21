Суд отобрал у "Электра Афиким" победу на тендере – ее советник работал членом тендерной комиссии

Верховный суд отклонил апелляции автобусной компании "Электра Афиким" и постановил отменить ее победу в тендере на обслуживание 60 автобусных маршрутов на Голанских высотах.

Судья Офер Гроскопф оставил в силе решение окружного суда Центрального округа в Лоде, постановившего, что тендер проводился в нарушение правил, поскольку адвокат Ронен Моше, принимавший участие в подготовке документов тендерной комиссии, одновременно являлся консультантом компании "Электра Афиким".

Адвокаты компании настаивали, что аннулирование тендера является неоправданным, поскольку компания не скрывала своего сотрудничества с Моше, и о нем было известно еще до начала тендера.