Согласован пакет американской помощи Израилю в $5,2 млрд на закупку ПРО

Генеральный директор министерства обороны Израиля генерал-майор запаса Эяль Замир и заместитель министра обороны США по закупкам Уильям Лаплант завершили обмен документами, позволяющий Израилю реализовать пакет американской экстренной помощи в размере 5,2 миллиарда долларов.

Средства из пакета направлены на закупку новых батарей систем ПРО "Железный купол" и "Праща Давида" и восстановление запаса противоракет к ним, а также на завершение разработки и ускоренный пуск в производство системы ПРО "Щит Света".

Данная сумма не связана с американской помощью в 3,5 миллиарда долларов, предоставляемой США Израилю в рамках десятилетнего соглашения.

Напомним, что в последние недели в международных СМИ появились сообщения об истощении запасов противоракет для израильских ПРО на фоне массированных ракетных обстрелов севера террористами "Хизбаллы" и ракетного обстрела Израиля Ираном в начале октября.

В Израиле отрицают нехватку противоракет, однако приветствовали решение США развернуть систему ПРО THAAD на случай еще одного ракетного обстрела из Ирана. Сегодня Пентагон сообщил о завершении развертывания батареи THAAD в Израиле.

Также напомним, что система "Щит Света" находится на завершающей стадии разработки. Ожидается, что она будет объявлена готовой к применению в 2025 году.