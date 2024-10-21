Банк Израиля созвал руководство банков на срочное совещание в связи с рисками рынка недвижимости
время публикации: 21 октября 2024 г., 08:47 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 08:47
Инспектор банков в Банке Израиля Дани Хахиашвили созвал совещание с участием директоров бизнес-департаментов коммерческих банков, которое состоится сразу после окончания праздника Суккот.
Как сообщает "Калькалист", на совещании будут обсуждаться разнообразные риски, связанные с ситуацией на рынке недвижимости.
В связи с ростом уровня рисков Хахиашвили потребовал от банков провести комплексный анализ их подверженности рискам на рынке недвижимости особым вниманием к кредитам, предоставленным на проектное финансирование строительства, приобретение земельных участков, покупку доходной недвижимости.