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Экономика

Банк Израиля созвал руководство банков на срочное совещание в связи с рисками рынка недвижимости

время публикации: 21 октября 2024 г., 08:47 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 08:47
Банк Израиля созвал руководство банков на срочное совещание в связи с рисками рынка недвижимости
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Инспектор банков в Банке Израиля Дани Хахиашвили созвал совещание с участием директоров бизнес-департаментов коммерческих банков, которое состоится сразу после окончания праздника Суккот.

Как сообщает "Калькалист", на совещании будут обсуждаться разнообразные риски, связанные с ситуацией на рынке недвижимости.

В связи с ростом уровня рисков Хахиашвили потребовал от банков провести комплексный анализ их подверженности рискам на рынке недвижимости особым вниманием к кредитам, предоставленным на проектное финансирование строительства, приобретение земельных участков, покупку доходной недвижимости.

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