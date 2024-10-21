Франчайзи IKEA в Израиле намерен отменяет сделку по строительству филиала в Ашдоде
время публикации: 21 октября 2024 г., 08:12 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 08:12
Группа Бронфман-Фишер, представляющая шведскую сеть IKEA в Израиле, и выступающий ее партнером фонд JTLV отменили договор о покупке участка земли на юге Ашдода под строительство нового филиала.
Отмена договора вступит в силу 1 ноября, если до тех пор не будет получено разрешение на строительство филиала от ашдодской мэрии.
О намерении строительства IKEA возле железнодорожного вокзала в Ашдоде было объявлено в апреле 2022 года, однако для этого требовалось утверждение нового градостроительного плана.