Гарвард недосчитался 151 миллиона долларов пожертвований
время публикации: 21 октября 2024 г., 22:31 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 22:31
В 2023-2024 учебном году Гарвардский университет получил от доноров 896 миллионов долларов пожертвований, на 151 миллион долларов (на 14%) меньше, чем в 2022-2023 учебном году.
Больше всего пострадал фонд целевого капитала Гарварда, объем пожертвований в который сократился на треть.
Следует отметить, что пожертвования составляют около 45% от годового бюджета университета, что делает их критически важными для его функционирования, несмотря на то, что Гарвард является самым богатым вузом в мире с активами в размере 53 миллиарда долларов.
Напомним, что многие влиятельные выпускники Гарварда объявили о прекращении пожертвований после того, как руководство вуза не смогло справиться с волной антисемитских и антиизраильских протестов.