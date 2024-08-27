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Мир

Гарвардский университет, обвиняемый в антисемитизме, расширяет кошерное меню

время публикации: 27 августа 2024 г., 15:15 | последнее обновление: 27 августа 2024 г., 15:19
Гарвардский университет, обвиняемый в антисемитизме, расширяет кошерное меню
AP Photo/Steven Senne

Гарвардский университет начал реализацию рекомендаций, опубликованных ранее университетской комиссией по борьбе с антисемитизмом. Учебное заведение расширяет ассортимент кошерной еды, пишет издание The Harvard Crimson.

Она будет подаваться в университетском еврейском клубе "Гилель" и еще в двух студенческих столовых. Шесть дней в неделю можно будет отведать и горячей пищи, однако в субботу будет подаваться только холодная в связи с шаббатом. За приготовлением еды будет наблюдать машгиах из бостонского равинатского суда.

"Перемены означают, что еврейские студенты будут более сытыми, а значит, более довольными. Они в большей степени интегрируются в жизнь кампуса, ведь значительная часть общения происходит за совместной трапезой", – заявил директор "Гилеля" Джейсон Рубинштейн.

Напомним: после "черной субботы" 7 октября 2023 года Гарвард, как и многие другие университеты США, стал ареной манифестаций в поддержку террористической группировки ХАМАС и антисемитских выступлений. Группа еврейских студентов подала в суд на университет, заявляя что администрация не смогла обеспечить евреям защиту от проявлений антисемитизма.

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