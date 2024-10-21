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Экономика

Организатор Euronaval: "Израильские компании смогут участвовать, если их оружие не использует ЦАХАЛ"

время публикации: 21 октября 2024 г., 07:41 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 07:41
Организатор Euronaval: "Израильские компании смогут участвовать, если их оружие не использует ЦАХАЛ"
Пресс-служба Рафаэль

Через пять дней после того, как власти Франции объявили, что не допустят израильские компании к участию в военно-морской выставке Euronaval, этот запрет был формально отменен.

Вместо этого организаторы выставки объявили, что участие в выставке смогут принять только те израильские компании, оружие которых не используется Армией обороны Израиля в секторе Газы и в Ливане.

12 израильских компаний, планирующих принять участие в Euronaval, начали судебный процесс против организаторов выставки. Министр иностранных дел Исраэль Кац объявил, что распорядился оказать им всемерное содействие в судебной тяжбе.

Напомним, что этим летом израильские оборонные компании не допустили к выставке Eurosatory. Через суд им удалось добиться отмены запрета, однако решение суда было вынесено уже в самом конце выставки, что сделало его неэффективным.

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