"Исста" организовала чартерные рейсы в Нью-Йорк с дозаправкой в Ирландии

Туристическая компания "Исста" договорилась с авиакомпанией Eastern Airlines об организации серии чартерных прямых рейсов между Израилем и Нью-Йорком.

В ближайший месяц состоятся шесть рейсов, и компания планирует увеличить их количество в дальнейшем.

Перелет длительностью 13 часов включает 50 минут дозаправки в Ирландии. Стоимость билета – от 1115 долларов в одном направлении, включая чемодан весом 20 кг, маленький чемодан весом 7 кг, и кошерную еду.

На текущий момент единственной авиакомпанией, осуществляющей регулярные прямые рейсы в США, является "Эль-Аль", однако билетов туристического класса (сопоставимых по стоимости с предлагаемыми "Исстой") на ближайшие месяцы практически не осталось в продаже, а более дорогие билеты стоят от 1500 долларов и более.