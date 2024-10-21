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Экономика

"Исста" организовала чартерные рейсы в Нью-Йорк с дозаправкой в Ирландии

время публикации: 21 октября 2024 г., 12:58 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 12:58
"Исста" организовала чартерные рейсы в Нью-Йорк с дозаправкой в Ирландии
AP Photo/Ricardo Arduengo

Туристическая компания "Исста" договорилась с авиакомпанией Eastern Airlines об организации серии чартерных прямых рейсов между Израилем и Нью-Йорком.

В ближайший месяц состоятся шесть рейсов, и компания планирует увеличить их количество в дальнейшем.

Перелет длительностью 13 часов включает 50 минут дозаправки в Ирландии. Стоимость билета – от 1115 долларов в одном направлении, включая чемодан весом 20 кг, маленький чемодан весом 7 кг, и кошерную еду.

На текущий момент единственной авиакомпанией, осуществляющей регулярные прямые рейсы в США, является "Эль-Аль", однако билетов туристического класса (сопоставимых по стоимости с предлагаемыми "Исстой") на ближайшие месяцы практически не осталось в продаже, а более дорогие билеты стоят от 1500 долларов и более.

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