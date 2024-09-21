Авиакомпания Ethiopian Airlines планирует ввести регулярные рейсы из Израиля в Либерию
время публикации: 21 сентября 2024 г., 17:58 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 18:07
Авиакомпания Ethiopian Airlines планирует ввести регулярные рейсы Тель-Авив – Монровия – Тель-Авив с 30 ноября этого года, сообщает AviationNews.
Предполагается, что по понедельникам, средам и субботам самолеты будут вылетать из Израиля в Либерию, а по воскресеньям, вторникам и четвергам – возвращаться из Либерии в Израиль.
Сообщение об этом появилось на фоне новостей об отмене рейсов в Израиль многих компаний на неопределенный срок.
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