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Авиакомпания Ethiopian Airlines планирует ввести регулярные рейсы из Израиля в Либерию

время публикации: 21 сентября 2024 г., 17:58 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 18:07
Ethiopian Airlines планирует ввести регулярные рейсы из Израиля в Либерию
Tomer Neuberg/Flash90

Авиакомпания Ethiopian Airlines планирует ввести регулярные рейсы Тель-Авив – Монровия – Тель-Авив с 30 ноября этого года, сообщает AviationNews.

Предполагается, что по понедельникам, средам и субботам самолеты будут вылетать из Израиля в Либерию, а по воскресеньям, вторникам и четвергам – возвращаться из Либерии в Израиль.

Сообщение об этом появилось на фоне новостей об отмене рейсов в Израиль многих компаний на неопределенный срок.

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