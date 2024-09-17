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Иностранные авиакомпании вновь отменяют полеты в Израиль

время публикации: 17 сентября 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 21:52
Иностранные авиакомпании вновь отменяют полеты в Израиль
Nati Shohat/FLASH90

Компания Lufthansa, национальный авиаперевозчик Германии, сообщила вечером 17 сентября о том, что незамедлительно приостанавливает полеты в Израиль на 48 часов.

Об отмене рейсов в Тель-Авив и Бейрут сообщила авиакомпания Air France. Французская авиакомпания только 27 августа возобновила полеты в Израиль после длительного перерыва.

Итальянская авиакомпания ITA также отменяет ближайшие авиарейсы в Израиль.

Решение об отмене полетов зарубежными авиакомпаниями было принято в связи с эскалацией напряженности между Израилем и "Хизбаллой" после массового подрыва пейджеров в Ливане, в котором Бейрут и шиитская террористическая группировка обвиняют Иерусалим.

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