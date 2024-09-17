Иностранные авиакомпании вновь отменяют полеты в Израиль

Компания Lufthansa, национальный авиаперевозчик Германии, сообщила вечером 17 сентября о том, что незамедлительно приостанавливает полеты в Израиль на 48 часов.

Об отмене рейсов в Тель-Авив и Бейрут сообщила авиакомпания Air France. Французская авиакомпания только 27 августа возобновила полеты в Израиль после длительного перерыва.

Итальянская авиакомпания ITA также отменяет ближайшие авиарейсы в Израиль.

Решение об отмене полетов зарубежными авиакомпаниями было принято в связи с эскалацией напряженности между Израилем и "Хизбаллой" после массового подрыва пейджеров в Ливане, в котором Бейрут и шиитская террористическая группировка обвиняют Иерусалим.