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NEWSru.co.il :: Экономика22 апреля 2022 г., 08:46

Всемирный банк опубликовал предварительную оценку ущерба зданиям и инфраструктуре Украины

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Всемирный банк опубликовал предварительную оценку ущерба зданиям и инфраструктуре Украины

Группа Всемирного банка завершила предварительную оценку физического ущерба зданиям и инфраструктуре Украины, нанесенного в ходе войны, развязанной Российской Федерацией 24 февраля 2022 года.

Президент Всемирного банка Давид Малпасс сообщил, что на данном этапе ущерб оценивается примерно в 60 миллиардов долларов.

"Это "узкая" стоимость и не включает растущие экономические издержки для экономики Украины. Конечно, война все еще продолжается, поэтому эти расходы растут", – сказал Малпасс на министерском круглом столе в поддержку Украины в рамках "Весенних встреч 2022 года" ВБ и МВФ (цитируется по публикации агентства "Интерфакс").


Малпасс добавил, что правительство и государственные предприятия Украины сталкиваются с большим невоенным бюджетным дефицитом и долговой нагрузкой.

По его словам, группа Всемирного банка мобилизовала более $3 млрд для Украины, чтобы поддержать предоставление основных государственных услуг.

По мнению Малпасса, в течение 6-8 месяцев после установления мира необходимо будет срочно заняться восстановлением основных инфраструктурных связей, таких как транспорт, электроэнергия, отопление и цифровые технологии, а затем, в среднесрочной перспективе, – укреплением макрофискального потенциала; восстановлением городов и домов и укреплением сельскохозяйственного и делового секторов.

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи на министерском круглом столе заявил, что страна нуждается в поддержке объемом до $7 млрд ежемесячно, чтобы компенсировать экономические потери. "И нам потребуются сотни миллиардов долларов, чтобы потом все это восстановить. Я уверен, что все вы видели эти расчеты", – отметил Зеленский.

Выступавший вслед за ним премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что ВВП Украины в этом году может упасть на 30-50%, а предварительный анализ прямых и непрямых потерь из-за войны уже дает показатель в $560 млрд.

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