Кампус Amdocs в Сдероте возобновил работу впервые с 7 октября

Компания Amdocs заново открыла офисы в своем кампусе в Сдероте, остававшиеся закрытыми с 7 октября 2023 года, чтобы позволить своим работникам на юге страны вернуться к рутине.

В общей сложности в южном отделении Amdocs работают около 620 человек, из которых 80% - жители Сдерота, Ашкелона, Офакима, Нетивота и мошавов и кибуцев юга.

Согласно Amdocs, около 30% работников уже вернулись в кампус. Остальные смогут вернуться, когда почувствуют, что они готовы к этому.