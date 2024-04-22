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Кампус Amdocs в Сдероте возобновил работу впервые с 7 октября

время публикации: 22 апреля 2024 г., 10:33 | последнее обновление: 22 апреля 2024 г., 10:33
Кампус Amdocs в Сдероте возобновил работу впервые с 7 октября
Photo by Yossi Zamir/Flash90

Компания Amdocs заново открыла офисы в своем кампусе в Сдероте, остававшиеся закрытыми с 7 октября 2023 года, чтобы позволить своим работникам на юге страны вернуться к рутине.

В общей сложности в южном отделении Amdocs работают около 620 человек, из которых 80% - жители Сдерота, Ашкелона, Офакима, Нетивота и мошавов и кибуцев юга.

Согласно Amdocs, около 30% работников уже вернулись в кампус. Остальные смогут вернуться, когда почувствуют, что они готовы к этому.

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