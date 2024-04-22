Китайский бизнес расширяет свое присутствие в районе Суэцкого канала

За последний год в промышленных зонах и портах экономической зоны Суэцкого канала было запущено 128 проектов общей стоимостью более 3 миллиардов долларов. 40% этих денег пришли из Китая.

Эти данные были анонсированы директором экономического департамента управления Суэцкого канала Валидом Гамалем эль-Дином на конференции египетско-китайского сотрудничества.

Одним из крупнейших проектов стало строительство завода по производству стекловолокна и полиэстера с производственной мощностью до миллиона тонн продукции в год.