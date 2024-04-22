x
22 апреля 2024
|
последняя новость: 08:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 апреля 2024
|
22 апреля 2024
|
последняя новость: 08:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Китайский бизнес расширяет свое присутствие в районе Суэцкого канала

время публикации: 22 апреля 2024 г., 08:13 | последнее обновление: 22 апреля 2024 г., 08:13
Китайский бизнес расширяет свое присутствие в районе Суэцкого канала
AP Photo/Hassan Ammar

За последний год в промышленных зонах и портах экономической зоны Суэцкого канала было запущено 128 проектов общей стоимостью более 3 миллиардов долларов. 40% этих денег пришли из Китая.

Эти данные были анонсированы директором экономического департамента управления Суэцкого канала Валидом Гамалем эль-Дином на конференции египетско-китайского сотрудничества.

Одним из крупнейших проектов стало строительство завода по производству стекловолокна и полиэстера с производственной мощностью до миллиона тонн продукции в год.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 октября 2016

Египет нанял китайскую корпорацию для строительства новой столицы
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 июня 2015

Египет присоединился к китайскому шелковому пути