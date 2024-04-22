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Экономика

После запрета на продажу Китаю и ОАЭ акции пенсионной компании "Феникс" будут проданы через TASE

время публикации: 22 апреля 2024 г., 07:32 | последнее обновление: 22 апреля 2024 г., 07:32
После запрета на продажу Китаю и ОАЭ акции пенсионной компании "Феникс" будут проданы через TASE
Wikipedia.org. Фото: Ori~

Компания "Феникс", являющаяся одним из крупнейших игроков на израильском рынке страхования и пенсионных накоплений, станет компанией без контролирующего акционера.

Американские инвестфонды Centerbridge Partners и Gallatin Point Capital, владеющие 32,8% акций "Феникса", получили разрешение регуляторов продать 22,8% акций через Тель-Авивскую биржу ценных бумаг.

Ранее вонды не смогли продать свои акции Государственному фонду Абу Даби (ADQ) из-за запрета со стороны регуляторов. В прошлом израильский регулятор отменил еще несколько соглашений о продаже "Феникса" иностранным фондам, в том числе китайским, из опасений, что те получат контроль над пенсионными сбережениями израильтян.

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