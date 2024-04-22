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Суд назначил внешнего управляющего компании, задействующей продленки в 43 детских садах Тель-Авива

время публикации: 22 апреля 2024 г., 07:02 | последнее обновление: 22 апреля 2024 г., 07:02
Суд назначил внешнего управляющего компании, задействующей продленки в 43 детских садах Тель-Авива
Flash90. Фото: А.Паруш

Тель-Авивский окружной суд назначил внешнего управляющего компании "Цохорей а-Йом", в последние 20 лет задействующей группы продленного дня в 43 детских садах Тель-Авива и детские лагеря в дни праздников и летних каникул.

Компания сообщила суду, что не имеет возможности выплатить зарплаты за апрель 141 работнику и выплатить долги своим поставщикам. Общая сумма долгов – около 1 миллиона шекелей.

Также компания сообщила о необходимости найти альтернативные решения для 1267 детей.

По утверждению компании, причиной образования долгов стала рост инфляции и повышение минимальной заработной платы.

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