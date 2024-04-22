Суд назначил внешнего управляющего компании, задействующей продленки в 43 детских садах Тель-Авива

Тель-Авивский окружной суд назначил внешнего управляющего компании "Цохорей а-Йом", в последние 20 лет задействующей группы продленного дня в 43 детских садах Тель-Авива и детские лагеря в дни праздников и летних каникул.

Компания сообщила суду, что не имеет возможности выплатить зарплаты за апрель 141 работнику и выплатить долги своим поставщикам. Общая сумма долгов – около 1 миллиона шекелей.

Также компания сообщила о необходимости найти альтернативные решения для 1267 детей.

По утверждению компании, причиной образования долгов стала рост инфляции и повышение минимальной заработной платы.