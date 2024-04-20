Из-за роста военных расходов минфин Израиля хочет ускорить повышение НДС

В министерстве финансов началось обсуждение возможности повышения налога на добавленную стоимость уже с 1 июля 2024 года, а не с 1 января 2025 года, как было утверждено во время принятия обновленного госбюджета.

Как сообщает портал ynet со ссылкой на высокопоставленный источник в минфине, помимо ускорения повышения НДС, началось обсуждение возможности повышения и других налогов, включая подоходный налог и налоги на недвижимость. Вместе с тем, по словам источника, обсуждение находится только на самом начальном этапе.

Необходимость в повышении налогов связана с резким увеличением оборонных расходов и, как следствие, дефицита государственного бюджета.