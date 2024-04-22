Таиландская компания заплатит $20 млн за нарушение антииранских санкций

Министерство финансов США и таиландская компания SCG Plastics достигли соглашения, в рамках которого компания заплатит в госказну 20 миллионов долларов штрафа за нарушение антииранских санкций.

По данным американских властей, по крайней мере с 2009 года SCG Plastics поставляла в страны Азии продукцию предприятия Mehr Petrochemical, принадлежавшего ее материнской компании SCG Chemicals и иранской государственной National Petrochemical Company.

Только в период с 2017 по 2018 год компания продала продукцию Mehr Petrochemical 291 миллион долларов.

При обслуживании сделок компания использовала накладные, скрывавшие иранское происхождение продукции, указывая в качестве ее источника Объединенные Арабские Эмираты.