Правительство утвердило список населенных пунктов юга вне региона "Ткума", которые получат помощь

Правительство единогласно утвердило список из 25 населенных пунктов юга страны, не вошедших в регион "Ткума", однако пострадавших 7 октября 2023 года и в ходе последовавшей за этим войны.

Напомним, что ранее правительство выделило 1,3 миллиарда шекелей из бюджета управления "Ткума" на помощь населенным пунктам, не входящим в зону ответственности управления, однако до сих пор не могло согласовать список этих населенных пунктов.

В итоге был составлен список из 25 населенных пунктов Западного Негева, включая Нетивот и Офаким, в которых не было вторжения террористов 7 октября, однако которые пострадали в результате вторжения, и к ним был добавлен Ашкелон.

Формат распределения средств и цели, на которые они будут направлены, будут утверждены позднее.

Пресс-служба правительства сообщила, что по поручению премьер-министра Биньямина Нетаниягу канцелярия главы правительства совместно с министерством финансов провела масштабную и основательную работу, в рамках которой были проанализирован ущерб всем населенным пунктам юга, нанесенный во время жестокого нападения ХАМАСа 7 октября, и требующий вмешательства правительства. 47 населенных пунктов региона "Ткума" продолжат получать помощь через управление "Ткума". Кроме того, были приняты еще два решения правительства: одно касается всего Западного Негева, второе — города Ашкелон, с учётом его размера, функционального значения и центральной роли в регионе.

"Это решение позволит министерствам, действуя в рамках широкой государственной программы, поддержать органы местного самоуправления и населённые пункты, не входящие в регион "Ткума", но сильно пострадавшие в ходе нападения, а также создать инфраструктуру для регионального роста, восстановления, и других аспектов".