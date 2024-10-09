Муниципалитеты юга против строительства новых промзон у границ Газы

Мэры Ашкелона, Сдерота, Офакима, Нетивота и Кирьят-Гата потребовали снять с повестки дня правительственной комиссии по внутренним делам поправку к генеральному плану ТАМА-35, предусматривающую строительство новых промышленных зон в кибуцах, прилегающих к сектору Газы.

Мэров поддержал и центр местной власти, также потребовавший отменить поправку, продвигаемую в рамках программы по восстановлению поселков, пострадавших от вторжения ХАМАСа.

В муниципалитетах юга утверждают, что создание таких зон в кибуцах приведет к "каннибализации", от которой пострадают города Западного Негева.