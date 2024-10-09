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Экономика

Муниципалитеты юга против строительства новых промзон у границ Газы

время публикации: 09 октября 2024 г., 07:07 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 07:07
Муниципалитеты юга против строительства новых промзон у границ Газы
Yonatan Sindel/Flash90

Мэры Ашкелона, Сдерота, Офакима, Нетивота и Кирьят-Гата потребовали снять с повестки дня правительственной комиссии по внутренним делам поправку к генеральному плану ТАМА-35, предусматривающую строительство новых промышленных зон в кибуцах, прилегающих к сектору Газы.

Мэров поддержал и центр местной власти, также потребовавший отменить поправку, продвигаемую в рамках программы по восстановлению поселков, пострадавших от вторжения ХАМАСа.

В муниципалитетах юга утверждают, что создание таких зон в кибуцах приведет к "каннибализации", от которой пострадают города Западного Негева.

Экономика
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