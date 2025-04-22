МВФ настроен пессимистичнее Банка Израилям
время публикации: 22 апреля 2025 г., 22:34 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 22:34
Согласно новому прогнозу Международного валютного фонда, в 2025 году экономика Израиля вырастет на 3,2%, а в 2026 году – на 3,6%.
Этот прогноз не только ниже предыдущего прогноза самого МВФ, но и существенно ниже свежего прогноза Банка Израиля, говорившего о росте на 3,5% и 4% соответственно.
При этом МВФ повторяет прогнозы Банка Израиля по темпам инфляции и уровню безработицы.