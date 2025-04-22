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Экономика

МВФ настроен пессимистичнее Банка Израилям

Экономические прогнозы
время публикации: 22 апреля 2025 г., 22:34 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 22:34
МВФ настроен пессимистичнее Банка Израилям
AP Photo/Jose Luis Magana

Согласно новому прогнозу Международного валютного фонда, в 2025 году экономика Израиля вырастет на 3,2%, а в 2026 году – на 3,6%.

Этот прогноз не только ниже предыдущего прогноза самого МВФ, но и существенно ниже свежего прогноза Банка Израиля, говорившего о росте на 3,5% и 4% соответственно.

При этом МВФ повторяет прогнозы Банка Израиля по темпам инфляции и уровню безработицы.

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