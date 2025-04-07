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Экономика

Банк Израиля оставил ставку без изменений, но спрогнозировал замедление инфляции

Банк Израиля
Финансы
время публикации: 07 апреля 2025 г., 21:25 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 21:25
Банк Израиля оставил ставку без изменений, но спрогнозировал замедление инфляции
Yonatan Sindel/Flash90

Монетарная комиссия Банка Израиля снова оставила учетную ставку без изменений на уровне 4,5%, и по-прежнему прогнозирует два снижения учетной ставки до конца года.

Центробанк уточнил прогнозы на 2025-2026 годы:

Рост ВВП на 3,5% в 2025 году и на 4% в 2026 году (на 0,5% ниже, чем в прошлом прогнозе). Снижение инфляции до 2,6% в 2025 году и до 2,2% в 2026 году.

Председатель Банка Израиля Амир Ярон заявил на пресс-конференции, что, по текущей оценке, негативное влияние введенных США пошлин будет достаточно ограниченным по сравнению с другими странами.

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Банк Израиля снова оставил учетную ставку без изменений