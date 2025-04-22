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Экономика

Израильские истцы вынудили Paypal изменить условия пользования

Судебные решения
время публикации: 22 апреля 2025 г., 08:24 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 08:24
Израильские истцы вынудили Paypal изменить условия пользования
AP Photo/Jeff Chiu, File

Окружной суд Центрального округа в Лоде утвердил внесудебное соглашение по представительскому иску между двумя израильскими истцами и глобальной платежной платформой Paypal.

Иск был подан производителем зубных протезов компанией "Протек Питронот" и гидом Яаковом Бен-Цви, деньги которых Paypal заморозил на своих счетах без предварительного уведомления и без каких-либо разъяснений.

PayPal утверждал, что его действия "были законными, разумными, в соответствии с пользовательским соглашением и законом, и в рамках его полного права управлять рисками на своей платформе". Компания подчеркивала, что является "глобальным поставщиком услуг онлайн-платежей с миллионами пользователей по всему миру, и поэтому обязана принимать строгие меры предосторожности для предотвращения незаконного использования платформы".

В рамках внесудебного соглашения Paypal указал, что после подачи запроса на одобрение коллективного иска компания внесла изменения в пункты пользовательского соглашения, чтобы они соответствовали положениям израильского Закона о платежных услугах.

Как отмечается в постановлении суда, "это означает, что пункты, разрешающие ответчику закрывать счета или удерживать средства, были адаптированы к израильскому законодательству таким образом, чтобы пользователи имели право получать предварительное уведомление о таких действиях, за исключением чрезвычайных обстоятельств; кроме того, удержание средств и закрытие счетов будут осуществляться только в случаях, когда существует реальное подозрение на запрещенную деятельность, а не произвольно, как утверждалось в иске".

Кроме того, каждый из истцов получил по 25000 шекелей компенсации, а их адвокат – 125 тысяч шекелей + НДС.

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