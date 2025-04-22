Израильская компания судится с гендиректором, подделывавшим с помощью ИИ контракты с Boeing и Tesla

Израильская компания PROMAI подала в Тель-Авивский окружной суд иск, в котором обвинила своего бывшего генерального директора Эреза Бен-Ишая в мошенничестве и подделке корпоративных документов, сообщает 12-й канал ИТВ.

PROMAI, базирующаяся в Тель-Авиве, занимается разработкой технологии, призванной улучшить работу производственных линий и сократить количество сбоев. Штат компании составляет около 40 человек, и с момента своего создания она мобилизовала у инвесторов 7 миллионов долларов.

Согласно иску, Бен-Ишай выдавал себя за летчика-испытателя в звании бригадного генерала, хотя частные детективы установили, что он служил в ВВС 5 лет в звании прапорщика.

В должности генерального директора, согласно иску, он придумывал с помощью ИИ-платформы ChatGPT контракты и обращения за информацией о продукте таких корпораций, как Boeing, Medtronic, Lockheed Martin, Tesla, Airbus, Tesla, подделывая подписи и печати их руководства.

Также им, предположительно, были подделаны протоколы якобы состоявшихся совещаний с Федеральным агентством гражданской авиации США и запросы от американского управления оборонных закупок.

Кроме того, согласно иску, Бен-Ишай втерся в доверие к основательнице компании Дине Горен-Бар и вступил с ней в интимные отношения, в ходе которых выдавал оправдывал свои частые отлучки военной необходимостью. В этот период он получил от нее 12% акций компании. Позднее выяснилось, что он женат и параллельно живет с другой женщиной.

Адвокаты Бен-Ишая утверждают, что их подзащитный отрицает все обвинения в свой адрес.