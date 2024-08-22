В Ботсване добыт второй по величине в истории алмаз – 2492 карата
время публикации: 22 августа 2024 г., 13:17 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 13:32
Канадская компания Lucara Diamond сообщила об обнаружении в принадлежащей ей шахте Карове в Ботсване второго по величине в истории алмаза с массой 2492 карата.
Имя новому камню еще не выбрано. Ранее в той же шахте были найдены алмазы Севело (1758 карат) и Леседи Ла Рона (1109 карат).
В 2017 году компания установила в шахте специальную рентгеновскую установку, позволяющую обнаруживать и сохранять алмазы больших размеров.
Крупнейшим в истории остается алмаз Куллинан (3106 карат), найденный в Южной Африке в 1905 году, и ставший частью украшений короны Британской империи
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