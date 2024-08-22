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Экономика

Утверждено строительство нового газопровода в Египет

время публикации: 22 августа 2024 г., 08:09 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 08:09
Утверждено строительство нового газопровода в Египет
Serbian Presidential Press Service via AP

Министр энергетики Эли Коэн утвердил проект строительства новой ветки газопровода между Рамат-Ховавом и Ницаной, которая позволит увеличить экспорт природного газа в Египет.

Ранее план строительства 65-километрового газопровода был утвержден национальным советом рынка природного газа и управлением природного газа.

Стоимость прокладки оценивается в 1 миллиард шекелей. Работы будут выполняться частными компаниями за свой счет, и начнутся в 2025 году.

В минэнерго рассчитывают, что увеличение возможностей экспорта привлечет дополнительные ресурсы к поиску новых газовых месторождений, и отмечают, что газопровод также станет дополнительным рычагом влияния в отношениях с Египтом.

Экономика
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