ЦСБ Израиля: экспорт в Египет, Марокко и Иорданию заметно вырос, в Россию и Турцию – снизился

Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные о внешней торговле страны за первые пять месяцев 2024 года.

За этот период совокупный объем импорта товаров и услуг без учета алмазов составил 34,96 миллиарда долларов, сократившись на 2,99 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Совокупный объем экспорта составил 22,97 миллиарда долларов, что на 770 миллионов долларов меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В частности, объем торговли с Европейским союзом сократился на 2,11 миллиарда долларов, в первую очередь – за счет сокращения импорта из ЕС.

Рост импорта товаров наблюдался из Кипра, Румынии, Дании, Болгарии, Ирландии, тогда как импорт из Швеции сократился вдвое.

В то же время вырос экспорт товаров в Бельгию, Германию, Данию, Люксембург, Литву, Румынию, Швецию, Хорватию, Кипр, Францию, Мальту.

Заметное снижение экспорта отмечено в Чехию, Португалию, Польшу, Словению, Грецию, Ирландию.

Объем торговли с Украиной заметно вырос за счет увеличения экспорта израильской продукции с 23,8 до 68,6 миллионов долларов за первые пять месяцев года.