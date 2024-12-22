С опозданием в 12 лет начата эксплуатация самого мощного во Франции реактора

Во Франции подключен к электрической сети третий энергоблок АЭС Фламанвиль. Это один из самых мощных атомных реакторов в мире, его мощность составляет 1650 мегаватт. Это первый реактор, введенный во Франции в строй за последние 25 лет.

Строительство было начато еще в 2007 году, отставание от графика составило 12 лет. Сметная стоимость возведения объекта составляла 3,3 миллиарда евро, однако из-за многочисленных технических неполадок она возросла в четыре раза, достигнув 13,2 млрд евро.

Тем не менее, президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал начала эксплуатации энергоблока, которому предстоит снабжать электричеством около 2000000 единиц жилья. "Увеличение промышленной мощности со снижением карбонового следа. Это экология по-французски", – сообщил он.

В отличие от Германии, где недавно были заглушены два последних коммерческих реактора, во Франции продолжают развивать атомную энергетику. Он обеспечивает около 60% потребностей страны в электричестве.