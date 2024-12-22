x
22 декабря 2024
|
последняя новость: 13:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 декабря 2024
|
22 декабря 2024
|
последняя новость: 13:09
22 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Air Haifa осуществила первые рейсы из Хайфы в Эйлат и Ларнаку

Авиация
Хайфа
время публикации: 22 декабря 2024 г., 12:02 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 12:07
Air Haifa осуществила первые рейсы из Хайфы в Эйлат и Ларнаку
Air Haifa

Новая израильская авиакомпания Air Haifa 22 декабря начала осуществление регулярных рейсов в Эйлат и Ларнаку из "родного" аэропорта Хайфы.

Вылет сопровождался торжественным мероприятием, на котором присутствовали Мики Страсбургер, один из основателей и владельцев компании, министр транспорта Мири Регев и мэр Хайфы Йона Яхав.

Авиакомпания Air Haifa, которая начала работу в сентябре этого года, несколько месяцев не могла использовать свой аэропорт базирования из-за ситуации в сфере безопасности.

С начала января 2025 года компания Air Haifa готовится запустить рейсы в Афины.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 декабря 2024

В аэропорту Хайфы установили автоматы для биометрических паспортов и откроют Duty Free
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 октября 2024

Air Haifa увеличивает частоту полетов на Кипр до 6 рейсов в сутки
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 октября 2024

Air Haifa совершила первый коммерческий рейс, пока – из аэропорта Бен-Гурион