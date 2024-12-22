Air Haifa осуществила первые рейсы из Хайфы в Эйлат и Ларнаку
время публикации: 22 декабря 2024 г., 12:02 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 12:07
Новая израильская авиакомпания Air Haifa 22 декабря начала осуществление регулярных рейсов в Эйлат и Ларнаку из "родного" аэропорта Хайфы.
Вылет сопровождался торжественным мероприятием, на котором присутствовали Мики Страсбургер, один из основателей и владельцев компании, министр транспорта Мири Регев и мэр Хайфы Йона Яхав.
Авиакомпания Air Haifa, которая начала работу в сентябре этого года, несколько месяцев не могла использовать свой аэропорт базирования из-за ситуации в сфере безопасности.
С начала января 2025 года компания Air Haifa готовится запустить рейсы в Афины.
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