x
22 декабря 2024
|
последняя новость: 23:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 декабря 2024
|
22 декабря 2024
|
последняя новость: 23:19
22 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

С 1 января можно будет перевести "Накопления каждому ребенку" из банков в пенсионные фонды

Битуах Леуми
Финансы
Инвестиции
Компенсации и выплаты
Бедность
время публикации: 22 декабря 2024 г., 22:50 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 23:00
С 1 января можно будет перевести "Накопления каждому ребенку" из банков в пенсионные фонды
Flash90. Фото: Н.Шохат

С начала 2025 года родители смогут переводить будущие вклады накопительных программ своих детей в рамках государственной программы "Накопления каждому ребенку" ("Хисахон ле-коль елед") из банков в пенсионные фонды с потенциально более высокой доходностью. Сделать это можно будет на сайте "Битуах Леуми", однако подчеркивается, что перевести можно будет лишь будущие вклады, а не уже вложенные средства.

До сих пор родители, открывшие накопительный счет для своих детей в виде банковских депозитов, не могли перевести программу в пенсионный фонд, и фактически банк держал эти деньги вплоть до освобождения депозита по достижении ребенком совершеннолетия. В соответствии с изменениями, ставшими следствием проведенного депутатом Иноном Азулаем (ШАС) законом, родители, чьи дети уже начали получать вклады по программе "Накопления каждому ребенку" на банковский счет, смогут открыть новую программу в пенсионном фонде, однако средства, уже вложенные в банк, останутся там.

Причиной проведения этого закона стал тот факт, что между банковскими депозитами и пенсионными фондами существует огромная разница в доходности: так, накопительные программы в пенсионных фондах с повышенным риском получили около 28% доходности, тогда как банки предлагают для 18-летних программ без точек выхода всего 1,25%-3,92%.

При этом родители, которые для одного из своих детей выбрали банковский маршрут накоплений, в случае, если они не выбрали программу для следующего ребенка, получали по умолчанию банковскую накопительную программу и для следующего ребенка. При этом количество родителей, не сделавших самостоятельно выбор программы для своих детей, даже больше, чем количество сделавших этот выбор, и в большинстве случаев невыгодные программы по умолчанию автоматически "выбираются" для самых малообеспеченных категорий, таких как ультрарелигиозные и арабы.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 07 июля 2024

"Накопления каждому ребенку": родители 37535 новорожденных не выбрали для них программу
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 июня 2019

Нацстрах: большинство родителей не докладывают свою долю в сберегательные программы для детей
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 мая 2017

1 июня государство само выберет, куда вкладывать "детские деньги" неопределившихся родителей
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 мая 2017

Минфин: 50% родителей не выбрали способ накоплений детских пособий