С 1 января можно будет перевести "Накопления каждому ребенку" из банков в пенсионные фонды

С начала 2025 года родители смогут переводить будущие вклады накопительных программ своих детей в рамках государственной программы "Накопления каждому ребенку" ("Хисахон ле-коль елед") из банков в пенсионные фонды с потенциально более высокой доходностью. Сделать это можно будет на сайте "Битуах Леуми", однако подчеркивается, что перевести можно будет лишь будущие вклады, а не уже вложенные средства.

До сих пор родители, открывшие накопительный счет для своих детей в виде банковских депозитов, не могли перевести программу в пенсионный фонд, и фактически банк держал эти деньги вплоть до освобождения депозита по достижении ребенком совершеннолетия. В соответствии с изменениями, ставшими следствием проведенного депутатом Иноном Азулаем (ШАС) законом, родители, чьи дети уже начали получать вклады по программе "Накопления каждому ребенку" на банковский счет, смогут открыть новую программу в пенсионном фонде, однако средства, уже вложенные в банк, останутся там.

Причиной проведения этого закона стал тот факт, что между банковскими депозитами и пенсионными фондами существует огромная разница в доходности: так, накопительные программы в пенсионных фондах с повышенным риском получили около 28% доходности, тогда как банки предлагают для 18-летних программ без точек выхода всего 1,25%-3,92%.

При этом родители, которые для одного из своих детей выбрали банковский маршрут накоплений, в случае, если они не выбрали программу для следующего ребенка, получали по умолчанию банковскую накопительную программу и для следующего ребенка. При этом количество родителей, не сделавших самостоятельно выбор программы для своих детей, даже больше, чем количество сделавших этот выбор, и в большинстве случаев невыгодные программы по умолчанию автоматически "выбираются" для самых малообеспеченных категорий, таких как ультрарелигиозные и арабы.