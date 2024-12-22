Открыта квота на беспошлинный ввоз 25 миллионов куриных яиц к праздникам

Министерство сельского хозяйства открыло, начиная с 22 декабря, очередную квоту на беспошлинный ввоз куриных яиц в Израиль, чтобы избежать дефицита в дни Хануки. В связи со вспышкой птичьего гриппа в Европе и в США список импортеров существенно уменьшился.

Квота на ввоз 25 миллионов куриных яиц без пошлин на импорт будет действовать до конца февраля, и если она будет исчерпана до этого срока, министерство сельского хозяйства увеличит ее.

В Израиле производится, в среднем, 2,2 миллиарда яиц в год, и в большую часть года местное производство достаточно для удовлетворения потребностей местного рынка. В октябре 2024 года местный рынок обеспечил израильтян 196 миллионами куриных яиц.