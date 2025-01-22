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Экономика

В компании, занимающейся опасным мусором, объявлено состояние трудового конфликта

Профсоюзы
Экология
время публикации: 22 января 2025 г., 06:59 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 06:59
В компании, занимающейся опасным мусором, объявлено состояние трудового конфликта
AP Photo/John Minchillo

Рабочий комитет компании "Табиб Эйхут а-Свива", действующий в рамках Национальной федерации профсоюзов ("Гистадрут Леумит") объявил состояние трудового конфликта.

Компания "Табиб" занимается вывозом и утилизацией опасного мусора из больниц, поликлиник, химических предприятий, обработкой загрязненной почвы и т.д.

Среди ее клиентов – больницы РАМБАМ и "Мааяней Йешуа", "Авиационная промышленность", "Тева", "Хеврат Хашмаль", которые в случае забастовки столкнутся с проблемой вывоза опасного мусора.

В рабочем комитете утверждают, что компания действует с целью ослабления организованного труда, а также выступают против намерения компании провести сокращение штата в одностороннем порядке.

Экономика
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