Израильтяне, не обновившие удостоверение личности, столкнутся с проблемами в банках

Генеральный директор ассоциации банков Эйтан Мадмон направил генеральному директору МВД Ронену Перецу и инспектору банков в Банке Израиля Дани Хахиашвили письмо с предупреждением по поводу проблемы истечения срока действия удостоверений личности в Израиле в конце января.

По просьбе правительства несколько недель Кнессет продлил срок действия старых небиометрических удостоверений личности (в которых не указана дата истечения срока действия) до 31 января 2026 года.

Однако, по словам Мамона, есть удостоверения личности, срок действия которых истек и не был продлен в рамках недавней поправки, и после 31 января их владельцы столкнутся со множеством трудностей, в том числе в сферах, связанных с получением банковских услуг.

В частности, речь идет о проблемах при выдаче кредитных карт и ипотечных кредитов, и при верификации личности для осуществления различных банковских операций.