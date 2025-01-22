Израиль разрешил оплату сбора на въезд российскими картами в центрах VFS Global

Израиль разрешил оплату сбора для электронного разрешения на въезд (ETA-IL) при помощи российской банковской карты или наличных. Такие заявления начали принимать в визовых центрах VFS Global в десятках городов РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства туризма Израиля.

"Оформление через VFS Global является единственным уполномоченным партнером посольства Государства Израиль в РФ по оформлению заявлений на ETA-IL, – отметили в министерстве. – Стоимость подачи заявления составляет 25 израильских шекелей, а также сервисный сбор VFS Global в размере $5. Оплата принимается в рублях наличными или российской банковской картой".

Соответствующие заявления принимаются . Полный список центров VFS Global в городах России можно найти на сайте визового оператора.