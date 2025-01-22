Netflix поднимет цены на фоне значительного роста числа подписчиков

Netflix повысит цены в нескольких странах после того, как в последние месяцы 2024 года привлек почти 19 миллионов новых подписчиков, сообщает BBC.

Netflix сообщил, что в связи с популярностью второго сезона южнокорейской драмы "Игра кальмаров", а также спортивных событий, таких как боксерский матч между блогером, ставшим боксером, Джейком Полом и бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном, число подписчиков неожиданного сильно выросло.

На данный момент повышение цен коснется только США, Аргентины, Канады и Португалии. В США цены повысятся на большинство планов, включая стандартную подписку без рекламы, которая теперь будет стоить 17,99 долларов в месяц, вместо прежних 15,49 долларов. Стоимость подписки с рекламой также увеличится на один доллар и составит 7,99 долларов.

Компания сообщила, что завершила прошлый год с более чем 300 миллионами подписчиков. Прогнозировалось, что с октября по декабрь она привлечет 9,6 миллиона новых пользователей, но фактический результат оказался значительно лучше. Чистая прибыль за этот период удвоилась и составила 1,8 миллиарда долларов, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Выручка увеличилась с 8,8 миллиарда долларов до 10,2 миллиарда долларов.