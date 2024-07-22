Кнессет увеличил субсидирование зарплат израильтян, идущих работать в строительство до 21 тысячи шекелей

Комиссия Кнессета по вопросам труда и социального обеспечения утвердила договор между правительством Израиля и Ведомством национального страхования ("Битуах Леуми") о субсидировании зарплат израильтян, начавших работу в строительной или ремонтной отрасли.

Согласно договору, в первые месяцы работы новые работники будут получать 2000 шекелей доплаты, а затем – 3000 шекелей доплаты в месяц. На тяжелых физических работах (штукатур, облицовщик, арматурщик и т.д.) размер дотации будет 3000 шекелей и 4500 шекелей, соответственно.

В то же время депутаты продлили срок действия договора с шести месяцев (с июля по декабрь 2024 года) до 2 лет и 8 месяцев (задним числом с апреля 2024 года до по декабрь 2026 года).

Период выплаты дотации увеличен до полугода, так что первые четыре месяца доплата идет по нижней ставке, а пятый и шестой месяцы – по верхней ставке. Таким образом, государство будет доплачивать до 14 или до 21 тысячи шекелей за полгода работы, в зависимости от специальности.

Одним из условий получения дотации является прохождение курса обучения, однако комиссия постановила, что курс в объеме 40 часов можно будет пройти непосредственно у работодателя.

Еще одним изменением, внесенным в договор, стало его распространение на строительно-ремонтный сектор.