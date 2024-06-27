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Экономика

Минфин снова будет доплачивать израильтянам, пошедшим в строители

время публикации: 27 июня 2024 г., 07:37 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 07:39
Минфин снова будет доплачивать израильтянам, пошедшим в строители
Photo by Kobi Gideon / FLASH90

Министерство финансов объявило о возобновлении доплат от государства новым работникам, пришедшим в строительную отрасль.

В период с июля по декабрь новые работники будут получать по 2000 шекелей в месяц от государства в дополнение к зарплате в первые четыре месяца, и по 3000 шекелей в пятый и шестой месяцы.

На определенных видах работ, таких как укладка бетона, доплата будет составлять 3000 шекелей и 4500 шекелей соответственно.

В отличие от прошлой программы, новая будет также распространяться на ремонтную отрасль, а не только на строительную.

Напомним, что в ноябре 2023 года программа предлагала 3000 шекелей доплаты за первые два месяца и 4000 шекелей за третий месяц.

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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 ноября 2023

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