Минфин снова будет доплачивать израильтянам, пошедшим в строители
время публикации: 27 июня 2024 г., 07:37 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 07:39
Министерство финансов объявило о возобновлении доплат от государства новым работникам, пришедшим в строительную отрасль.
В период с июля по декабрь новые работники будут получать по 2000 шекелей в месяц от государства в дополнение к зарплате в первые четыре месяца, и по 3000 шекелей в пятый и шестой месяцы.
На определенных видах работ, таких как укладка бетона, доплата будет составлять 3000 шекелей и 4500 шекелей соответственно.
В отличие от прошлой программы, новая будет также распространяться на ремонтную отрасль, а не только на строительную.
Напомним, что в ноябре 2023 года программа предлагала 3000 шекелей доплаты за первые два месяца и 4000 шекелей за третий месяц.