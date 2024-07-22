Утвержден к итоговому чтению пакет поправок к закону 43-летней давности о защите частной жизни

Конституционная комиссия Кнессета утвердила ко второму и третьему чтениям пакет поправок к Закону о защите права на частную жизнь, принятому в 1981 году.

После принятия поправок закон будет существенно приближен к законодательству Европейского союза, считающемуся наиболее продвинутым в данном вопросе, однако не будет идентичен ему.

В частности, для приведения закона в соответствие с требованиями ЕС, в поправках даны определения понятиям "Лицо, контролирующее информацию" (владелец базы данных) и "Держатель информации" (внешняя структура, работающая с информацией из базы данных).

Поправки также запрещают обработку информации из базы данных в целях, отличных от тех, для которых эта база данных создавалась, обязывают организации назначать ответственных за защиту права на частную жизнь и определяют обязанности и полномочия таких ответственных.

В целях сокращения бюрократии обязанность регистрации баз данных перестала быть обязательной для всех, и теперь касается только общественных структур, структур, торгующих информацией, и баз данных для прямой рассылки, в которых более 10000 имен.

Еще одной важной поправкой стало увеличение полномочий Управления по защите права на частную жизнь, включая права следствия и наложения административных санкций. Для ЦАХАЛа и других служб безопасности предусматривается создание должности ответственного за защиту права на частную жизнь, которые будут отчитываться перед директором Управления.

Поправки также прописывают размер денежных санкций для нарушителей со стороны управления, и право граждан на компенсацию в размере до 10000 шекелей без необходимости в доказательстве ущерба в случае нарушения права на ознакомление с информацией, изменения информации, уведомления об обработке информации или передачи информации.

Срок давности по правонарушениям, связанным с правом на частную жизнь, увеличен с двух лет до семи.